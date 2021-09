Ideatore campagna social della Lega indagato per droga

(ANSA) - ROMA, 27 SET - Luca Morisi, ideatore della campagna social della Lega guidata da Matteo Salvini, risulta indagato dalla Procura di Verona per cessione di stupefacenti. E' quanto riportano alcuni giornali.

Dopo una perquisizione, nella sua abitazione in provincia di Verona sarebbero state trovate alcune dosi. Morisi aveva lasciato l'incarico di capo della comunicazione social del leader della Lega alcuni giorni fa "per questioni famigliari".

(ANSA).