Covid: Veneto, 181 nuovi casi e 2 decessi in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 27 SET - Numeri in leggero rialzo per il contagio da Covid in Veneto nella ultime 24 ore: sono 181 i nuovi casi registrati - numero che "sconta" il fine settimana - che portano il totale a 468.124; l'incidenza sui 12.534 tamponi effettuati è dell'1,44%.

Il bollettino regionale segnala due vittime, con il totale a 11.760; gli attuali positivi sono 11.345 (+42). Leggero aumento di ricoveri in ospedale, con 253 pazienti in area non critica (+5) e 55 (+1) in terapia intensiva. (ANSA).