Operaio muore folgorato su traliccio nel veronese

(ANSA) - VERONA, 26 SET - Un operaio di Enel Distribuzione è morto folgorato mentre stava lavorando su un traliccio. E' accaduto nel pomeriggio a Palù (Verona). Secondo una prima ricostruzione del Carabinieri di Zevio, l'uomo stava operando sul traliccio dell'energia elettrica per riparare un guasto, ed è rimasto folgorato. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per recuperare il corpo dell'operaio. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei tecnici dello Spisal dell'Ulss 9 Scaligera.

A Voltago Agordino, nel bellunese, invece, un boscaiolo è in gravi condizioni dopo essere stato colpito alla testa da un grosso ramo mentre stava facendo alcuni lavori. Sul posto è intervenuto un elicottero del Suem di Pieve di Cadore la cui equipe medica han prestato le prime cure urgenti. Imbarellato, l'infortunato è stato trasportato all'ospedale di Belluno (ANSA).