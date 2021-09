Green pass:Zaia,no a test salivari solo ragioni burocratiche

(ANSA) - VENEZIA, 25 SET - "Abbiamo chiesto al Governo, come presidenti di Regione, due cose: di far durare il tampone oltre le 48 ore e fino alle 72 ore. Ci è stato risposto che, al momento, per la variante Delta non è possibile. Inoltre abbiamo chiesto una variazione del prezzo dei tamponi, perchè sia concordato". Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia,.

Il governatore ha aggiunto di augurarsi che si "risolva la partita dei test salivari molecolari che, secondo me, resta una partita burocratica. Ricordo che i tamponi salivali molecolari sono stati validati dall'Università di Padova". (ANSA).