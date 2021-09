Patuanelli, sono ottimista per Prosecco, tavolo tecnico

(ANSA) - FIRENZE, 18 SET - Sulla questione del Prosecco "sono decisamente ottimista. Lo sono perché i precedenti sono evidenti, uno riguarda il Tocai. Le motivazione per cui è stato vietato l'utilizzo al nostro Paese del nome Tocai sarà identica alla motivazione per cui l'Ue vieterà alla Croazia l'uso del Prosek". Lo ha detto il ministro delle politiche agricole alimentari Stefano Patuanelli alla conferenza conclusiva del G20 Agricoltura. "Il Commissario ha giustamente ricordato che non c'è stata una fase decisoria della commissione, ha ammesso la domanda, ma non ha agito nel merito della domanda - ha precisato -. Noi abbiamo attivato un tavolo tecnico". (ANSA).