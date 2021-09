Fitch: Zaia, Veneto confermato 'affidabile e trasparente'

(ANSA) - VENEZIA, 18 SET - "In uno scenario economico ancora instabile, condizionato principalmente dagli effetti della pandemia, che ha messo sotto pressione le finanze degli enti pubblici, il Veneto si assicura il rating 'BBB-' a lungo termine, con Outlook stabile, che rispecchia quello dello Stato Italiano, e un rating 'F3' di breve termine. A dirlo è una delle più importanti agenzie di valutazione del merito creditizio americane, la società finanziaria Fitch, che ha esaminato i conti regionali e ha dato un giudizio complessivo, direi più che positivo, sullo stato di salute economico, finanziario, etico, amministrativo, gestionale e manageriale del Veneto". Così il presidente del Veneto, Luca Zaia, commenta il giudizio elaborato dall'agenzia di rating che considera come "moderato" il profilo di rischio della Regione rispetto ad altri enti locali e regionali a livello internazionale.

Fitch conferma, nello specifico, l'elevata qualità del lavoro svolto in questi anni dall'Amministrazione regionale, sia nel prudente ed efficiente utilizzo delle risorse pubbliche, sia nell'attenzione rivolta ad offrire, a basso costo, efficaci servizi a cittadini ed imprese. (ANSA).