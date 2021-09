Poesia: 100 anni Zanzotto, 'sua' Pieve di Soligo lo celebra

(ANSA) - PIEVE DI SOLIGO (TREVISO), 17 SET - La "sua" Pieve di Soligo celebra il centenario della nascita di Andrea Zanzotto, una delle più importanti figure di riferimento per il mondo culturale italiano ed europeo, che nella città trevigiana ha voluto mantenere la sua casa e ha tratto ispirazione per la sua poesia.

Il Comune ha scelto di festeggiare la ricorrenza con una serie di iniziative che hanno attraversato tutto il 2021 e che culminano in questa seconda metà dell'anno, in occasione della data del centenario che ricorrerà il 10 ottobre, in collaborazione con il Comitato Nazionale Andrea Zanzotto.

Il 23 settembre, tra Borgo Stolfi e la Cal Santa, verrà inaugurato il percorso fotografico "La mia contrada è Zauberkraft" a cura di Miro Graziotin. Sei ritratti del fotografo Danilo De Marco, che restituiranno la "presenza" del poeta nella sua "patria o matria" terrena, borgo che è luogo dell'anima e culla della poesia. Sabato 25 settembre, al teatro Careni l'evento tra spoken music e cinema di poesia "Interpretare Zanzotto" curato da Lello Voce, con l'introduzione di Stefano Dal Bianco. Si tratta del primo di una serie di eventi pluriennali, dedicati alla riscoperta e rilettura delle opere di Zanzotto attraverso il lavoro di giovani poeti, musicisti, videoartisti, critici letterari.

Dall'8 al 10 ottobre, sempre al Teatro Careni si terrà il convegno internazionale "Zanzotto, un secolo. Da Pieve di Soligo al mondo" a cura di Francesco Carbognin, Andrea Cortellessa e Matteo Giancotti, approfondimento e rilettura della poetica zanzottiana e delle sue tematiche, attraverso il contributo di studiosi di varie discipline, in una prospettiva che guarda al futuro della lingua e della poesia. Il 10 ottobre vi sarà anche uno speciale annullo postale dedicato al Centenario, in collaborazione con Poste Italiane e con l'Università Adulti di Pieve di Soligo "Cultura e Societa". (ANSA).