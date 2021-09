Covid: Veneto, 463 nuovi casi e 4 decessi in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 17 SET - Sono 463 i nuovi casi di Covid-19 in Veneto che registra anche e quattro decessi nelle ultime 24 ore. Il dato emerge dal bollettino regionale, che porta i totali rispettivamente a 464.283 e 11.736. Calano i malati attualmente in carico, che sono 12.456 (-88) ma crescono i ricoveri nei reparti ordinari, che sono 265 (+4); e di 7 unità il numero di pazienti in terapia intensiva (57) (ANSA).