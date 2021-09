Due mostre fotografiche per celebrare i 1600 anni di Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 16 SET - La fotografia come "fil rouge" per celebrare i 1600 anni di Venezia. La Fondazione di Venezia sceglie di omaggiare l'importante traguardo della città lagunare con due mostre, allestite rispettivamente nella sede di Rio Novo e alla Casa dei Tre Oci.

'Venezia, Gianni Berengo Gardin e Maurizio Galimberti. Due sguardi a confronto' è un percorso parallelo nell'arte dei due grandi maestri della fotografia del Novecento, in un ideale itinerario attraverso la città. (ANSA).