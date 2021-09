Verona, esonerato Di Francesco, in arrivo Tudor

(ANSA) - ROMA, 14 SET - Il Verona ha esonerato Eusebio Di Francesco, dopo tre partite di campionato con altrettante sconfitte. Lo comunica lo stesso club veneto sul proprio sito web. Si tratta del primo esonero in questa stagione di un allenatore della Serie A.

Al suo posto è in arrivo Igor Tudor. L'ex difensore croato si sta liberando dalla Juventus, con cui era sotto contratto essendo stato il vice di Pirlo nella passata stagione. Tudor è atteso a Verona già oggi per iniziare la settimana di allenamenti in vista della gara contro la Roma. (ANSA).