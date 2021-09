Calcio a 5: squadra ipovedenti Montebelluna in Regione

(ANSA) - VENEZIA, 14 SET - Esiste in Veneto una realtà sportiva tutta particolare, ma altrettanto importante per tutto il movimento sportivo regionale. Si tratta dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Futsal Treviso, unica realtà di calcio a 5 per ipovedenti in Veneto, laureatasi Campione d'Italia 2020-21.

La società, fondata nel 2016 e con sede a Montebelluna (Treviso), è stata accolta dal Presidente della Regione Luca Zaia, durante il punto stampa odierno a Palazzo Balbi.

"Si tratta di una bella iniziativa - ha detto Zaia - un orgoglio della nostra Regione. Le mie congratulazioni a tutta la squadra che ha vinto lo scudetto". La realtà di Montebelluna, è stato notato, rappresenta la prosecuzione di un successo sportivo coronato alle Paralimpiadi, durante le quali su 69 medaglie ben 26 sono state ottenute da atleti veneti. "Questa è un'ulteriore dimostrazione che la dedizione allo sport è una delle tante buone caratteristiche dei Veneti" ha concluso Zaia.

Alla società è stata donata la bandiera ufficiale del Veneto, ricambiato con una maglietta da gara della squadra con nome di Zaia sulla schiena. (ANSA).