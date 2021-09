Safilo: accordo con Chiara Ferragni per occhiali

(ANSA) - MILANO, 13 SET - Safilo e Chiara Ferragni hanno firmato un nuovo accordo pluriennale per il design, la produzione e la distribuzione della prima collezione eyewear in licenza a marchio Chiara Ferragni. L'intera gamma di occhiali, sia da sole sia da vista, verrà presentata per la Primavera Estate 2022 e sarà disponibile da gennaio 2022.

Angelo Trocchia, amministratore delegato del Gruppo Safilo. ha sottolineato che "Insieme vogliamo creare un nuovo marchio fashion di riferimento nell'eyewear che, attraverso il digital, sia in grado di parlare direttamente alle nuove generazioni" (ANSA).