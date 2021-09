Milano-Cortina: Malagò nell'Ampezzano, sono molto soddisfatto

(ANSA) - BELLUNO, 11 SET - "Sono molto soddisfatto di quello che ho visto e sentito, è emerso un quadro dei lavori fatti e dello stato dell'arte, ho anche espresso l'opinione che sarebbe stato molto bello coinvolgere tutti i nostri soci nei prossimi lavori della Fondazione". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, in visita ai lavori nella conca di Cortina d'Ampezzo (Belluno) per le Olimpiadi invernali 2026, parlando con i vertici della Fondazione Milano-Cortina.

"Facciamo tante cose e la presenza dei soci - ha aggiunto - permetterebbe di fare vedere, al di là del sentirsi ogni giorno proprio per la questione Covid, quanto effettivamente è stato e viene fatto". "E' evidente - ha proseguito - come tutti i nostri colleghi nel mondo hanno situazione analoghe alle nostre, a partire da quella di Tokyo. Sicuramente oggi si ha a che fare con delle problematiche di cui non si conoscono le conseguenze e la durate: l'asticella dei problemi si è alzata". (ANSA).