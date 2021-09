VicenzOro September traina vento ripresa mercato del lusso

(ANSA) - VICENZA, 10 SET - Con oltre 800 aziende presenti, un terzo provenienti dall'estero, si è aperta oggi in fiera VicenzaOro September, rassegna internazionale dell'oreficeria e della gioielleria di Italian Exhibition Group. E' il primo evento orafo a riaprire i battenti in Europa dopo la pandemia.

Un'edizione all'insegna della ripartenza, che si percepisce tra gli operatori nei padiglioni del quartiere fieristico Dal mercato arrivano segnali incoraggianti, con numeri da pre-pandemia: l'export italiano in crescita del 2,8% nei primi 5 mesi del 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019, e la previsione di un rimbalzo del fatturato 2021 pari a +19,8%. La rassegna resterà aperta per cinque giorni, sino al tardo pomeriggio di martedì 14 settembre.

"Questa rassegna internazionale - ha detto Lorenzo Cagnoni, presidente di IEG - mai come in questo momento rappresenta un'occasione di fondamentale importanza per la ripresa di un settore che destina l'85% del suo fatturato all'export. Si tratta di un comparto dimostratosi capace di risollevarsi più in fretta delle più rosee previsioni". (ANSA).