Covid: Veneto, + 618 contagi e 6 morti nelle ultime 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 10 SET - Sono 618 i nuovi casi di positività al Covid riscontrati con i test nelle ultime 24 ore in Veneto, per un totale dall'inizio dell'epidemia di 460.903.

Si contano anche 6 vittime in più rispetto a ieri; il numero dei decessi sale così a 11.7198. Lo riferisce il bollettino della Regione.

Gli attuali positivi ammontano a 13.173 (+72), mentre Pressochè stabile la situazione dei ricoveri ospedalieri, con 250 (-1) malati nei reparti non critici, e 58 (+1) nelle terapie intensive. (ANSA).