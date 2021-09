Venezia: Carabinieri piantano il primo 'Bosco del Cinema'

(ANSA) - VENEZIA, 08 SET - I Carabinieri del Raggruppamento Biodiversità metteranno a dimora circa cento piante appartenenti a diverse specie della flora autoctona che saranno dedicate ai vincitori dei Leoni d'Oro alla carriera e ai film della Mostra del Cinema che nel tempo si sono distinti per l'alto valore ambientale Il primo 'Bosco del Cinema' nascerà sull'Isola della Certosa prospicente il Lido di Venezia, sede storica della Mostra, giunta quest'anno la 78/A edizione, il primo "Bosco per il cinema". Giovedì 9 settembre i Carabinieri del Raggruppamento Biodiversità pianteranno un centinaio di alberi.

All'evento interverranno anche una quarantina di studenti, già impegnati localmente in progetti di sostenibilità. Ogni pianta sarà dedicata ad uno degli artisti che nel corso degli anni è stato insignito del Leone d'oro alla carriera, nonché ai dieci film vincitori del Green drop award che in questi anni sono stati segnalati alla Mostra per il loro alto valore ambientale.

L'iniziativa rientra nell'ambito delle attività previste dal Protocollo d'intesa fra il Ministero e l'Arma dei Carabinieri con particolare riguardo al progetto "Un albero per il futuro".

Le piante che verranno messe a dimora provengono dal Centro Nazionale Carabinieri Biodiversità di Peri e sono state allevate utilizzando sementi certificate e selezionate in relazione alla flora autoctona presente sull'isola. (ANSA).