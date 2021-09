Design: premio internazionale a piattaforma controllo Carel

(ANSA) - BRUGINE (PADOVA), 08 SET - La padovana Carel, multinazionale che progetta, produce e commercializza soluzioni elettroniche di controllo, ha vinto il Gold Prize all'European Product Design Award nella categoria Catering Products per "iJ", piattaforma di controller elettronici per le unità di refrigerazione.

Il riconoscimento è frutto di un contest internazionale di design che premia il pensiero strategico e la creatività dei team di progettazione e dei designer, con lo scopo di dare risalto e promuovere i migliori prodotti di design dell'anno.

Tramite l'utilizzo di iJ, dal design che si inserisce in maniera personalizzata nei diversi prodotti, è possibile preservare la catena del freddo minimizzando lo spreco di cibo e, allo stesso tempo, ridurre l'impatto ambientale e i consumi energetici delle unità di refrigerazione, grazie ad algoritmi software e al controllo di dispositivi ad alta efficienza.

Per Giandomenico Lombello, Group Managing Director di Carel "vincere il Gold Prize all'European Product Design Award è per noi un grande onore e un riconoscimento internazionale che certifica l'ottimo lavoro svolto dalla Marketing Unit Food Service e dai nostri team di Ricerca e Sviluppo e Industrial Design". (ANSA).