Venezia 1600: un depliant illustra i palazzi sedi del MiC

(ANSA) - VENEZIA, 07 SET - Un depliant descrittivo delle sedi storiche, antiche e contemporanee, che ospitano gli uffici del Ministero della Cultura sul territorio di Venezia e del Veneto, è stato promosso dal Segretariato regionale del MiC, all'interno delle celebrazioni ufficiali per i 1600 anni di Venezia.

La pubblicazione, arricchita da foto specifiche e da brevi testi illustrativi delle numerose sedi ministeriali della cultura, permette di promuovere la conoscenza dell'ubicazione degli uffici periferici regionali del Ministero e dei diversi compiti istituzionali svolti sul territorio regionale, finalizzati alla tutela, alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio culturale italiano, come sancito dall'articolo 9 della Costituzione. Ci sono sette archivi nazionali, 4 biblioteche nazionali, 4 soprintendenze, 16 musei nazionali e un ufficio amministrativo coordinatore regionale.

È possibile scoprire che edifici oggi conosciuti come musei, archivi, biblioteche e uffici pubblici, in passato sono stati dimore patrizie e reali, sedi di istituzioni religiose e laiche; in alcuni casi si tratta di costruzioni più recenti ma altrettanto ricche di storia.

Per la segretaria regionale del Ministero della Cultura per il Veneto, Renata Casarin, "le celebrazioni dei 1600 anni della fondazione della città di Venezia costituiscono l'occasione di dare unità e visibilità agli uffici periferici del Ministero presenti nella regione. Il mito della nascita di Venezia significa per la città stessa e per il territorio regionale un eccezionale periodo di sviluppo culturale, economico, politico e sociale che si manifesta ancora oggi con la presenza di architetture civili e religiose nelle quali opera il nostro personale che si occupa del patrimonio culturale della Nazione.

Oggi come in passato Venezia e il Veneto proseguono sulla strada della tutela e della promozione del patrimonio culturale".

Tra le diverse sedi figurano il Segretariato regionale a Ca' Michiel delle Colonne a Venezia; l'archivio di Stato di Belluno nella sede trecentesca della Confraternita di Santa Maria dei Battuti; l'archivio di Padova nel Museo Civico; l'archivio di Stato di Rovigo nell'ex sede del Seminario Vescovile; l'archivio di Treviso nell'ex Convento di Santa Margherita; quello di Venezia nella sede demaniale dell'ex convento duecentesco dei Frari; la biblioteca statale di Santa Giustina, nel monastero benedettino cinquecentesco della patrona di Padova; la direzione regionale dei Musei in Piazza San Marco; Le Gallerie dell'Accademia; la Soprintendenza di Archeologia, Belle Arti e paesaggio per il Comune di Venezia e la laguna a Palazzo Ducale.

(ANSA).