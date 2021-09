Covid: Veneto, +583 casi e 3 decessi in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 07 SET - Risalgono rispetto a ieri i nuovi casi di Covid-19 in Veneto, con 583 positivi in più nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 459.050 dall'inizio della pandemia. Si registrano anche tre decessi, con il totale a 11.704.

Scende (-175) il numero degli attuali positivi, che oggi sono 13.067, ma risale il dato ospedaliero, con 242 ricoveri in area non critica (+9) e 54 nelle terapie intensive (+2). (ANSA).