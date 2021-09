Scomparso nella cascata è salvo, si era rifugiato in grotta

(ANSA) - BELLUNO, 06 SET - Un uomo scomparso ieri in una cascata lungo il torrente Maè, e che soccorritori avevano dato per morto, si è salvato restando per un giorno all'intero di una grotta, parzialmente allagata, in cui l'aveva spinto l'enorme pressione della colonna d''acqua. Il torrentista, un 43enne zoldano, è stato recuperato nel primo pomeriggio dal Soccorso Alpino e dai vigili del fuoco, e portato in ospedale. Le sue condizioni sarebbe gravi. Stamane le strutture di soccorso avevano dato ufficialmente l'uomo per deceduto, non avendo trovato il corpo agganciato all'imbrago e alle corde recuperate in una pozza inavvicinabile per la forza della corrente (ANSA).