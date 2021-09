Ovs:Piombo Donna, nuova collezione nel segno della diversità

(ANSA) - VENEZIA, 06 SET - La "diversità", un modo originale di affrontare l'abbigliamento quotidiano, è il tema della nuova linea "Piombo Donna", disegnata da Massimo Piombo, direttore creativo di Ovs.

Conosciuto internazionalmente, Piombo mette a punto una collezione personalizzata, con abbinamenti inusuali di tessuti e colori, con esotismo e curiosità senza pregiudizi. In vendita esclusiva negli store del gruppo veneziano, con Piombo Donna Ovs prosegue nel suo percorso di evoluzione verso una moda per tutti, legata alle differenti sensibilità e ai molteplici stili dell'Italia.

"Una sfida bellissima per me - dice Piombo -. Ho potuto misurarmi con un progetto dedicato esclusivamente alla sensualità e alla bellezza, per raccontare un mondo di pezzi pensati per vestirsi liberando l'emotività femminile".

Le donne potranno avere non solo la loro collezione dedicata ma potranno anche attingere ai capi per l'uomo, mentre alcuni item no gender (maglioni, sciarpe, foulard) saranno a disposizione di tutti, accostando elementi diversi per materiali, forme, colori, abbinati in modo insolito: il cappotto passepartout, da indossare con jeans e sneaker ma anche sopra a un abito da sera; il peacot più corto e con un tocco esotico, le giacche morbide, lo chemisier, la maglieria colorata, le fantasie sempre accostate a un colore primario. (ANSA).