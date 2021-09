Covid: Veneto, 274 nuovi casi e un decesso in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 06 SET - Salgono ancora, in maniera più lieve per il fine settimana, i dati della pandemia in Veneto: il bollettino regionale segnala 274 nuovi casi nelle ultime 24 ore, con il totale a 458.467, e un decesso, con il totale a 11.701.

Crescono anche gli attuali malati, 13.242, 32 in più nelle ultime 24 ore.

Cresce anche l'incidenza dei casi sui tamponi, pari al 2,1%, con 13.024 test effettuati, di cui 5.488 molecolari e 7.536 antigenici.

Crescono leggermente infine i dati ospedalieri, con 233 ricoverati in area non critica (+6) e 52 (+3) in terapia intensiva. (ANSA).