Covid: all'Università di Venezia da oggi lezioni in presenza

(ANSA) - VENEZIA, 06 SET - L'Università Ca' Foscari di Venezia è la prima a riaprire le aule dopo la pausa estiva, con 188 lezioni che si sono tenute oggi riguardanti i corsi di laurea dell'area linguistica che si stanno tenendo in 11 sedi del centro storico di Venezia e a Palazzo San Paolo, a Treviso.

La capienza delle aule è limitata al 50% dei posti disponibili per garantire il distanziamento. All'ingresso viene controllata la prenotazione, che gli studenti possono effettuare tramite l'app MyUnive fino a pochi minuti prima dell'inizio delle lezioni. Per il primo giorno sono stati prenotati 4.200 posti.

Per chi non può frequentare in aula, garantita la modalità duale con la possibilità di seguire la lezione in diretta online.

Inoltre, da oggi è obbligatorio il Green Pass per l'ingresso nelle sedi delle lezioni. L'ateneo ha organizzato dei controlli a campione per studentesse e studenti.

La Rettrice Tiziana Lippiello ha voluto salutare le studentesse e gli studenti nel loro primo giorno di lezione con un video messaggio su Instagram: "Oggi iniziano le lezioni del nuovo anno accademico e desidero augurare a tutte le studentesse e studenti un buon inizio, che sia un anno ricco di opportunità, incontri, gioia ed entusiasmo: buono studio!" (ANSA).