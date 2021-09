Regata Storica Venezia, vince gondolino arancio dei Vignotto

(ANSA) - VENEZIA, 05 SET - Il gondolino arancio di Rudi e Mattia Vignotto, padre e figlio, dell'isola di Sant'Erasmo, ha vinto la gara dei gondolini della Regata Storica, la competizione che più anima il tifo dei veneziani. Al secondo posto, sul traguardo in Canal Grande, il 'viola' dei fratelli Roberto e Renato Busetto, al terzo il 'rosa' di Alvise d'Este e Davide Prevedello.

Per il campionissimo Rudi Vignotto si tratta della 17/A bandiera rossa, il record di vincite nella storica. Emozionato Mattia Vignotto: "già entrare alla Storica è una cosa immensa - ha detto - in più col papà è un'altra cosa, un mix di forma mia ed esperienza sua". (ANSA).