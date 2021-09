Sky e Fenice insieme per lotta a i cambiamenti climatici

(ANSA) - VENEZIA, 04 SET - Ambiente e sostenibilità, due parole su cui Sky ha voluto porre l'attenzione con un concerto, realizzato al Teatro La Fenice di Venezia, dall'eloquente titolo "Venice for change - concerto per un pianeta da salvare".

Il concerto, con pagine di Wagner, Mendelssohn, Offenbach e Verdi, diretto da Michele Gamba, è stato eseguito dalla settantina di musicisti dell'orchestra veneziana, una performance valorizzata dal contesto, unico, del fantastico teatro lagunare (a novembre su Sky arte e Sky nature).

Il broadcaster televisivo ha scelto Venezia, città iconica nel mondo, per porre l'attenzione sui problemi legati ai cambiamenti climatici: «La Fenice è un teatro che simboleggia la rinascita di una città d'arte così unica e fragile come Venezia.

È la cornice ideale per ricordarci l'urgente necessità di proteggere il nostro pianeta», ha commentato Dana Strong, Ceo di Sky group. " Ci siamo impegnati - ha aggiunto Dana Strong - a diventare net zero carbon entro il 2030 e come media company possiamo usare la nostra voce per ispirare gli altri a fare lo stesso. È anche l'occasione perfetta per celebrare la rinascita dell'industria culturale, così importante in Italia, e di cui Sky è orgogliosa di essere protagonista da oltre 20 anni".

Il sovrintendente e direttore artistico del Teatro La Fenice, Fortunato Ortombina, ha continuato: "La musica e l'arte sono strumenti potentissimi per veicolare temi di natura sociale e ambientale. Ci auguriamo che il concerto muova gli animi sull'ormai urgentissima questione ambientale".

Il giovane direttore del concerto, Michele Gamba, già assistente di Daniel Barenboim a Berlino e di Antonio Pappano alla ROH Covent Garden di Londra, sarà poi il 21 settembre e il 3 ottobre al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino (G.

Donizetti, Linda di Chamounix) e tra il 1 e 14 ottobre al Teatro La Scala (Madina, Balletto di F.Vacchi). (ANSA).