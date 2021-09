Incidenti stradali: morto bimbo 5 anni dopo scontro su A57

(ANSA) - PADOVA, 04 SET - Un bambino di nazionalità tedesca, di 5 anni, è morto nella notte all'ospedale pediatrico di Padova, dove era stato ricoverato in gravissime condizioni a causa di un incidente avvenuto ieri sera, intorno alle ore 20.30, lungo la Tangenziale di Mestre A57, tra il casello Mirano-Dolo e la connessione all'A4, verso Padova.

Si è trattato di un tamponamento tra due autovetture. Nel sinistro è rimasta gravemente ferita anche la sorellina del bambino, anch'essa traspoprtata a Padova, e anche un adulto ma in maniera più lieve.

Sul posto hanno agito durante la notte i Vigili del fuoco, la Polizia stradale di Mestre e il personale ausiliario della Concessionaria autostradale Cav.

In precedenza, poco dopo le 18.00, un altro incidente aveva coinvolto più veicoli, in A4, senza feriti, ma provocando lunghe code che erano arrivate a interessare anche il tratto iniziale di A57 dove è avvenuto il secondo più grave scontro. (ANSA).