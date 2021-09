Luna et laguna, dipinti di Andrew Huston in squero a Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 03 SET - Un triangolo di luce, un raggio di sole veneziano, d'improvviso invade il campo blu di un dipinto di Andrew Huston, artista di origini inglesi da anni trapiantato in laguna, appeso all'aperto dello squero Tramontin, dietro le Zattere, in quell'area di confine tra terra ed acqua utile a mettere in secca per la manutenzione le gondole e le barche.

Un bagliore, un gioco di luce che subito scompare, offrendo per un attimola visione del lavoro di un artista che nella trasparenza, nella luce, nell'astrazione geometrica, nel richiamo con la tradizione remiera lagunare, con quei sei mezzi globi bianchi ai due lati del quadro simili a quelle forme dipinte sui paioli delle barche, ha trovato ispirazione . "Luna et Laguna", a cura di Costanza Longanesi Cattani, fino al 5 settembre.

Una esposizione che ha il sapore del dialogo, della contaminazione, tra l'antica tradizione di uno dei pochi cantieri ancora attivi nella costruzione e restauro delle gondole, portato avanti da Elena ed Elisabetta Tramontin, sulle orme del padre Roberto, e un artista che ha scoperto Venezia, i suoi tempi, i suoi problemi, i suoi motivi e magie, come le sagome delle forcole o i riflessi dell'acqua trasmessi nei dipinti attraverso linee o colore. La sua luce.

Tra un'antica gondola, vecchie fotografie di famiglia, forcole, paioli, remi e quant'altro, c'è un'infilata di quadri realizzati con forme astratte, geometriche, su materiale di fatto trasparente. (ANSA).