Incidenti stradali: auto in fossato, un morto nel Veronese

(ANSA) - VERONA, 03 SET - Un uomo di 40 anni, di Chiampo (Vicenza), è morto in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri a Locara di San Bonifacio (Verona), lungo la Strada Regionale 11.

Per cause in corso di accertamento, la vettura di cui l'uomo era alla guida, è finita dapprima contro un albero e poi nel fossato, ribaltandosi. Il 40enne è rimasto ucciso all'istante.

