Covid: Veneto; balzo dei positivi, +844 in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 02 SET - Cresce ancora, anzichè abbassarsi, la curva dei nuovi contagi Covid in Veneto. Nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati 844 nuovi positivi, uno dei dati più alti delle ultime settimane, e si registrano anche 2 vittime. Ieri le persone infette trovate con i tamponi erano state 691. Lo riferisce il bollettino della Regione.

Le vittime, dall'inizio dell'epidemia, salgono a 11.691, gli infetti a 456.338. Torna a salire il numero dei soggetti positivi in isolamento, 13.056 (+261). Sostanzialmente invariato il quadro dei dati clinici: sono 231 (-1) i ricoverati nelle are mediche, e 55 (+1) quelli nelle terapie intensive. (ANSA).