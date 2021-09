'Reimagine', la scienza si racconta attraverso il Cinema

(ANSA) - VENEZIA, 01 SET - Raccontare la ricerca scientifica e farmaceutica attraverso il cinema è l'ultima sfida che si è data Novartis. L'azienda ha scelto di produrre "Reimagine", in collaborazione con One More Pictures, un "corto" che spiega le difficoltà della vita di tutti i giorni dei ricercatori.

Un modo diverso per raccontare e raccontarsi, abbracciando un pubblico più grande, che in tempi di pandemia prescinda da fake news e contrapposizioni rispetto alle scoperte che contribuiscono a salvare vite. Novartis, che nel 2020 si è impegnata direttamente per sostenere il sistema Paese e combattere il Covid, ha voluto sensibilizzare i cittadini sull'importanza della salute e dell'innovazione, oltre alla corretta informazione scientifica.

All'isola di San Giorgio Maggiore di Venezia, ospiti della Fondazione Cini, i vertici della casa farmaceutica hanno spiegato i contenuti del cortometraggio, presente l'ad e country president Pasquale Frega, Renata Codello, segretario generale della Fondazione Cini e Francesco Rutelli, presidente dell'Anica. "Reimagine" (di Onemore pictures, 11' e 45"), è una produzione cinematografica con protagonisti Brenno Placido e Federico Ielapi , oltre a Clizia Fornasier e Lorenzo Lavia .

Paolo, il protagonista perde la madre in tenera età, fatto che lo segnerà al punto da voler dedicare la propria vita al servizio degli altri, diventando ricercatore biomedico motivato e determinato. L'obiettivo sarà quello di dare un futuro migliore alla collettività, reimmaginando il proprio passato, questa la sinossi del corto.

Sulla scelta di Novartis di usare il cinema per divulgare l'importanza della ricerca, è intervenuto l'ad dell'azienda Pasquale Frega. "I dati - ha spiegato - ci hanno dimostrato di come l'atteggiamento antiscientifico sia più presente nelle giovani generazioni. Per noi questo è stato un grande campanello di allarme. Il futuro sono i giovani, bisogna lavorare nelle scuole e università, per noi è prioritario costruire una cultura scientifica". (ANSA).