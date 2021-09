Covid: Veneto, +691 contagi nelle ultime 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 01 SET - Resta su numeri costanti l'aumento dei casi Covid in Veneto. Rispetto a ieri si registrano altri 691 contagi (nelle 24 ore precedenti erano stati 583), che portano il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia a 455.494. Lo riferisce il bollettino della Regione. Si registrano anche 3 decessi. Il Covid ha causato 11.689 vittime finora nella regione. E' in calo invece il numero dei positivi in isolamento, 12.795 (-109). Sostanzialmente stabile il quadro dei dati clinici: sono 232 (-2) i ricoverati nelle are mediche, e 54 (+1) quelli nelle terapie intensive. (ANSA).