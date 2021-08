Evento moda di Alberta Ferretti per i 1600 anni di Venezia

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - Alberta Ferretti rende omaggio alla Città di Venezia in occasione dell'anniversario dei suoi 1600 anni dalla fondazione con un evento speciale che si terrà sabato 4 settembre nella prestigiosa sede del Museo del Settecento Veneziano Ca' Rezzonico, sotto il Patrocinio del Comune di Venezia, a sostegno della Fondazione Musei Civici di Venezia.

"Sono onorata di essere stata invitata dalla Città di Venezia per celebrare un momento così importante della sua storia.

Venezia è una città magica, che amo e che mi ha sempre sostenuta. Avevo già creato degli abiti dedicati alla città, alla sua unicità e bellezza, ed è una grande emozione lavorare ad un progetto di creatività che ne celebri l'eccellenza e ricchezza, coinvolgendo il meglio dell'artigianato locale".

L'evento, inserito nelle celebrazioni per il 1600/o anniversario della Fondazione della Città con la collaborazione di Ava (Associazione Veneziana Albergatori), si svolgerà nei giorni in cui Venezia sarà al centro dell'attenzione mondiale per la Mostra Internazionale del Cinema della Biennale in programma al Lido di Venezia fino all'11 settembre.

Sempre al Lido di Venezia Alberta Ferretti riceverà il Women in Cinema Award,, durante la Mostra del Cinema. È la prima stilista a ricevere il premio nato da un'idea di Angela Prudenzi, Claudia Conte e Cristina Scognamillo, scelta dall'Academy a dimostrazione del forte legame che unisce cinema e moda. La premiazione, presentata da Claudia Conte, si terrà al Lido il prossimo 7 settembre presso lo Spazio Fondazione Ente dello Spettacolo. (ANSA).