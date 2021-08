Calcio: dal Chelsea arriva a Venezia il difensore Ampadu

(ANSA) - VENEZIA, 31 AGO - Arriva in prestito al Venezia dal Chelsea il difensore Ethan Ampadu, 21 anni, nato ad Exter in Inghilterra e naturalizzato gallese; nel corso dell'ultima stagione ha disputato 29 gare con la maglia dello Sheffield United.

Cresciuto nel settore giovanile dell'Exeter City, club con cui ha esordito in prima squadra nel 2016, viene acquistato nel 2017 dal Chelsea, con cui in stagione disputa un match di Premier League e tre di FA Cup, esordendo l'anno successivo in Europa League. Nella stagione 2019/2020 passa in prestito ai tedeschi del Lipsia, con cui colleziona anche tre presenze in Champions League.

Nel corso della sua carriera, Ampadu ha vestito la maglia del Galles Under 17 ed Under 19, collezionando successivamente 26 presenze in nazionale maggiore, con cui ha partecipato anche ai recenti Europei. (ANSA).