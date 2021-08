Covid: Zaia, in intensive Veneto 80,4% di non vaccinati

(ANSA) - VENEZIA, 30 AGO - In Veneto l'80% dei ricoverati nelle terapie intensive non è vaccinato, e il 7,8% è vaccinato con una sola dose. Lo ha riferito il presidente della Regione Luca Zaia. "Di fatto - ha commentato Zaia - la terapia intensiva la stiamo dedicando quasi totalmente ai non vaccinati". Dei ricoverati in area non critica - ha quindi riferito - i vaccinati con due dosi sono il 22,8%, quelli con una dose il 3,8%, i non vaccinati il 73,4%. (ANSA).