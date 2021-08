Biennale Architettura premia il collettivo "raumlaborberlin"

(ANSA) - VENEZIA, 30 AGO - E' andato al collettivo di Berlino "raumlaborberlin" il Leone d'oro per la miglior partecipazione alla 17/a Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia, declinata sul tema "How will live together". Il riconoscimento per la partecipazione internazionale più significativa è stato assegnato invece al padiglione degli Emirati Arabi Uniti "Wetland".

Il progetto vincitore, "Floating University", è una visione di come le costruzioni dell'uomo si possano intrecciare perfettamente con l'habitat di una moltitudine di altri organismi viventi. (ANSA).