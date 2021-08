La Fenice rende omaggio a Pizzi con il 'suo' Rinaldo

(ANSA) - VENEZIA, 27 AGO - La Fenice omaggerà Pier Luigi Pizzi proponendo lo storico allestimento di Rinaldo di Georg Friedrich Händel, ideato dall'artista nel 1985 per il Teatro Municipale di Reggio Emilia e ricostruito grazie alla collaborazione del Teatro veneziano con l'Opera di Firenze.

Tra le pagine più rappresentative e 'spettacolari' dell'opera barocca settecentesca, Rinaldo sarà in scena con la direzione musicale di Federico Maria Sardelli e con un cast che prevede per i ruoli principali Teresa Iervolino, Francesca Aspromonte, Maria Laura Iacobellis, Andrea Patucelli e Leonardo Cortellazzi.

Sarà in scena alla Fenice, a trentadue anni dall'ultima rappresentazione, il 31 agosto, 2 e 4 settembre.

Dramma per musica in tre atti su libretto di Giacomo Rossi, liberamente tratto dalla Gerusalemme liberata di Torquato Tasso, Rinaldo è la prima opera composta da Händel (1685-1759) per il pubblico londinese - debuttò al Queen's Theatre il 24 febbraio 1711 - e anche il primo melodramma in italiano realizzato per un teatro inglese. L'azione si svolge fuori dalle mura di Gerusalemme, durante l'assedio posto alla città dai crociati di Goffredo, e ne sono protagonisti Almirena, figlia di Goffredo, innamorata di Rinaldo, e Armida, la prima di una serie di celebri maghe handeliane. (ANSA).