Farmacista morta nel trevigiano, la Procura indaga per omicidio

La Procura della Repubblica di Treviso ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di omicidio volontario sulla morte, avvenuta due notti fa, della farmacista Serena Fasan, 37enne di Castelfranco Veneto (Treviso).

Si tratta, secondo quanto si è appreso, di un fascicolo aperto oggi come atto dovuto e senza riferimenti a possibili indiziati.

La donna era stata trovata in casa esanime dal compagno, senza segni riconducibili a circostanze violente sul suo corpo e nell'abitazione. Poche ore più tardi uno zio della donna si è tolto la vita gettandosi da un ponte. L'evento si ritiene non sia collegato al decesso della donna.

Intanto, il sostituto procuratore della Repubblica di Treviso, Mara De Donà, ha affidato oggi l'incarico di eseguire l'autopsia all'anatomopatologo Alberto Furlanetto. "Mi stupirei - ha detto Furlanetto - di trovare conferme all'ipotesi di aggressione, i segni che lo fanno supporre sono molto modesti".