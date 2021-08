Covid: Veneto, 694 nuovi casi e due decessi in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 27 AGO - Prosegue la crescita dei nuovi casi di Covid-19 in Veneto, con 694 positivi registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 452.524, e due decesso, con il totale a 11.676.

Stabile invece è la situazione clinica, con 7 nuovi ricoveri in area non critica (totale 223) e un nuovo paziente in terapia intensive (47 posti occupati). (ANSA).