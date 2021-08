Venezia: Dune è sold out, attesa per il film di Villeneuve

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - A giudicare dai biglietti venduti e dal sold out immediato, prima ancora di cominciare il film più atteso della Mostra del cinema di Venezia (1-11 settembre) è Dune di Denis Villeneuve. "La richiesta di biglietti per Dune supera di moltissimo la disponibilità dei posti (che ricordo è ridotta del 50% causa Covid). Sono molto dispiaciuto per la delusione di tanti" ha scritto su twitter il direttore Alberto Barbera dopo che sono andati esauriti in un batter d'occhio i posti delle proiezioni non appena dal sito della Biennale è stato possibile prendere i biglietti per i film.

Il film Fuori Concorso con Timothee Chalamet protagonista sarà proiettato in anteprima mondiale in Sala Grande al Lido il 3 settembre e, per il seguito incredibile dell'attore newyorkese lanciato da Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino e oggi tra le star americane più amate, si prevedono fan appollaiati dalla notte se non fosse che per i motivi pandemici anche quest'anno il red carpet sarà oscurato dal muro anti assembramento.

Girato in Ungheria e Giordania, Dune arriverà nelle sale in Italia dal 16 settembre, distribuito da Warner Bros ed è uno dei titoli su cui davvero si spera riparta l'affluenza a cinema, perlomeno in Italia.

Adattamento per il grande schermo dell'omonimo best seller di Frank Herbert, una delle migliori storie di fantascienza mai scritte con una portata visionaria che mescola arcaico e tecnologia, Dune è la storia di Paul Atreides, giovane brillante e talentuoso, il figlio del duca, nato con un grande destino per il quale dovrà viaggiare verso il pianeta più pericoloso dell'universo per assicurare un futuro alla sua famiglia e alla sua gente. Mentre forze maligne si fronteggiano in un conflitto per assicurarsi il controllo della più preziosa risorsa esistente sul pianeta - una spezia capace di sbloccare il più grande potenziale dell'umanità - solo coloro che vinceranno le proprie paure riusciranno a sopravvivere. Nel trailer rilasciato un mese fa, con 2 milioni e mezzo di visualizzazioni, si vede già tutto il cast stellare: oltre Timothée Chalamet , Zendaya (i due si incontrano tra le dune di Arrakis), Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Jason Momoa, Javier Bardem. (ANSA).