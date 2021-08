Bpvi:depositati ricorsi in appello di Zonin e altri imputati

(ANSA) - VENEZIA, 24 AGO - "Sono stati depositati questa mattina i ricorsi in appello di Giovanni Zonin, Andrea Piazzetta, Paolo Marin e Emanuele Giustini, tra i principali imputati nell'ambito del processo relativo alla Banca Popolare di Vicenza, dopo la condanna inflitta loro nel processo penale in primo grado nel tribunale berico". A diffondere la notizia, con una nota inviata agli ex soci dell' istituto bancario, Luigi Ugone, presidente dell'associazione di risparmiatori "Noi che credevamo in BpVi". (ANSA).