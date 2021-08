Bimbo muore dopo essere stato visitato in tre ospedali

(ANSA) - VENEZIA, 24 AGO - Un bambino di 5 anni, residente a Porto Viro (Rovigo), è morto lunedì mattina dopo essere stato visitato e curato in tre diversi ospedali veneti. Alle indagini autoptiche già in corso per capire le cause del decesso, si affianca ora un'ispezione della Regione Veneto, che intende fare chiarezza sull'intera vicenda. "Davanti a una tragedia come questa, - ha riferito oggi il presidente della Regione Luca Zaia - non potevamo fare altrimenti. L'assessore Lanzarin ha avviato gli accertamenti per fotografare subito la situazione. Immagino che altre autorità apriranno un fascicolo". Il governatore ha riferito che si tratterà di una "ispezione super partes.

Vogliamo ricostruire il percorso, sentire gli operatori di tutti gli ospedali e valutare passaggi e cartelle cliniche". (ANSA).