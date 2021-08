Venezia: apre cantiere per 'barriere' vetro Basilica S.Marco

(ANSA) - VENEZIA, 23 AGO - Ha aperto oggi, con la consegna ufficiale dei lavori, il cantiere per la realizzazione del sistema di barriere di vetro che per i prossimi anni dovrà proteggere la Basilica di San Marco a Venezia dalle acque alte intermedie. "Abbiamo dovuto attendere tanto, - ha detto il primo procuratore Carlo Alberto Tesserin - due anni dall'ultima grande alluvione. Per questo spero che la partenza dei lavori sia positiva". (ANSA).