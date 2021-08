Calcio: Venezia; Zanetti, tanti indisponibili per Napoli

(ANSA) - VENEZIA, 21 AGO - La serie A per il Venezia comincerà con l'handicap. Il posticipo al Maradona di Napoli, partita d'esordio per i lagunari, sarebbe stato proibitivo a pieno organico, le defezioni di formazione lo renderanno un 'Everest' da scalare.

"Abbiamo una lunga lista di indisponibili - ha detto l'allenatore Paolo Zanetti, nel corso della conferenza alla vigilia del debutto - Modolo, Aramu, Mazzocchi e Vacca sono squalificati dallo scorso campionato, Crnigoj invece è infortunato. Mancheranno anche Busio e Okereke, in attesa di visto".

In porta dovrebbe difendere i pali Maenpaa, grande protagonista nella seconda parte della scorsa stagione. "Rientra da un infortunio - ha riferito il tecnico -. Ieri e oggi si è allenato bene, domani abbiamo l'ultimo test prima della partita, ma sono fiducioso che possa partire dal primo minuto. Al 99% sarà del match, in alternativa è pronto Lezzerini". Nonostante le assenze, Zanetti non aggregherà alla prima squadra nessun giovane della Primavera. (ANSA).