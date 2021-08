Bomba carta nella notte contro campo nomadi a Vicenza

(ANSA) - VICENZA, 21 AGO - Una bomba di fabbricazione artigianale è stata gettata nella notte all'interno del campo nomadi di via Diaz, a Vicenza.

L'ordigno rudimentale, secondo le ricostruzioni dei carabinieri, non è una comune bomba carta, ed è stato lanciato all'interno dell'area che ospita alcune famiglie nomadi intorno alle 22.30 da un'auto, che poi si è allontanata a forte velocità.

L'esplosione ha provocato una fiammata e un forte boato che ha richiamato l'attenzione dei residenti. L'ordigno, sono le prime ipotesi, era stato realizzato più per fare rumore che per provocare danni per via della poca quantità di polvere pirica.

Un gesto di intimidazione secondo gli investigatori che hanno sequestrato dei resti di plastica sul luogo dello scoppio.

