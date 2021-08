Covid: Veneto, 505 nuovi positivi e 3 decessi

(ANSA) - VENEZIA, 20 AGO - Sono 505 i nuovi positivi al Covid registrati in Veneto. Lo annuncia il Governatore Luca Zaia, spiegando che il totale sale a 448.229. I decessi nelle ultime 24 ore sono 3 (11.663 il totale). L'incidenza dei positivi è di 1,37% su 36.903 tamponi effettuati. Ci sono 272 persone ricoverate (+7), 224 in area non critica (+3) e 48 in intensiva (+4). (ANSA).