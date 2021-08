Donna annega nel veneziano

(ANSA) - VENEZIA, 19 AGO - Una cittadina straniera, di circa 40 anni, è morta la notte scorsa per annegamento a Eraclea.

L'allarme è stato lanciato da alcune persone che si trovavano in sua compagnia. L'episodio è successo poco dopo le 2.

Sono stati i vigili del fuoco a recuperare il corpo, mentre i sanitari del Suem 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna dopo i vani tentativi di rianimarla. Al momento non sono ancora state chiarite le cause che hanno portato al decesso, indagano i carabinieri. (ANSA).