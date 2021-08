Covid: Veneto, da inizio pandemia positivi 41mila bambini

(ANSA) - VENEZIA, 19 AGO - Da inizio epidemia sanitaria, in Veneto, 40.876 bambini tra 0 e 14 anni sono risultati positivi al Covid. Sulla base dei dati forniti da Azienda Zero, la provincia più interessata è quella di Padova con 8.734 casi, seguita da Venezia (7.607) e Treviso (7.552).

L'8% del totale dei positivi - 3.259 casi - sono bambini di età compresa tra 0 e 1 anni, mentre 9.885 (24%) hanno tra i 2 e i 6 anni. Il mese più critico è stato lo scorso dicembre, con una punta di oltre 9mila contagiati, seguito da novembre con poco meno di 7mila e marzo 2021, con circa 5500 bambini ad aver contratto il virus.

Guardando ai dati odierni, in Veneto sono 1.428 i bambini in età pediatrica attualmente positivi, 156 nella fascia d'età 0-1 anni (11%), 312 tra i 2 e i 6 anni (22%) e 960 tra i 7 e i 14 (67%).

Il 25% del totale risiede nel Veronese. (ANSA).