Covid: Università Venezia, lezioni saranno in presenza

(ANSA) - VENEZIA, 19 AGO - L' Università Ca' Foscaridi Venezia è pronta a iniziare il nuovo anno accademico 2021/22 riprendendo l'attività didattica in presenza. Le lezioni cominceranno il 6 settembre per le aree linguistiche e il 13 settembre per tutte le altre aree (umanistica, economica, scientifica) dell'Ateneo, che oggi conta circa 23 mila studenti.

Lezioni e laboratori torneranno a svolgersi nelle aule, nelle consuete modalità, garantendo così l'indispensabile interazione fra docenti e studenti. Anche le sessioni d'esame torneranno a svolgersi in presenza. (ANSA).