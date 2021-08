Vino: Top 20 Weinwirtschaft 2021, nel veronese miglior coop

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - Cantina Valpolicella Negrar è prima nella classifica delle migliori cantine cooperative italiane 2021, stilata dall'autorevole periodico tedesco Weinwirtschaft che, dal 2010, ha aperto la valutazione alle cooperative del vino del Bel Paese, escluse quelle dell'Alto Adige, classificate a parte. Quello del 2021, precisano dalla realtà sociale veronese, è il quarto "oro" conquistato dalla cantina, dopo il tris al primo posto conseguito negli anni 2016-2017-2019.

L'attestato ufficiale di vittoria sarà consegnato il prossimo 26 agosto dal direttore della rivista Hermann Pilz nella cerimonia di premiazione che si svolgerà a Deidesheim, in Germania, e a cui parteciperà, in rappresentanza della cantina, Silvia Minoccheri, che segue l'area commerciale tedesca. "E' un riconoscimento che ci riempie di orgoglio, che premia il lavoro svolto dai nostri soci e dalla cantina ma che soprattutto fa vincere il territorio, in cui si riconoscono generazioni di viticoltori della Valpolicella classica", commenta Renzo Bighignoli, presidente di Cantina Valpolicella Negrar. (ANSA).