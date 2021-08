Afghanistan: Zahra presto in Italia, partenza a breve

(ANSA) - VENEZIA, 18 AGO - Zahra Ahmadi sarà presto in Italia con un volo che la porterà a Roma. La donna non ha ancora lasciato l'Afghanistan ma ha raggiunto la zona militare dell'aeroporto di Kabul ed è in attesa di essere imbarcata su un aereo per l'Italia. La partenza è programmata nelle prossime ore. "Grazie al lavoro straordinario del ministro della Difesa Lorenzo Guerini, di tutto il suo staff civile e militare e della diplomazia italiana, Zahra Ahmadi - dice Alessandra Moretti, eurodeputata del Pd che ne dà notizia - è riuscita finalmente a entrare nell'area militare dell'aeroporto di Kabul e sta per raggiungere il nostro Paese". (ANSA).